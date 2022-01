VIDEO | ¡Estás loco, Nick! El saque de fantasía de Kyrgios en su debut en el Abierto de Australia

Nick Kyrgios (115° de la ATP) debutó en el Australian Open con una victoria en tres sets al británico Liam Broady (128°) por 6-4, 6-4 y 6-3, despertando la euforia de los hinchas locales no solo por el gran nivel mostrado, sino por las fantasías que dio al público.

El australiano sorprendió a su rival con un saque entre las piernas que le permitió ganar el punto: el lujo al servicio de la efectividad para el “Loco Nick”.

La jugada fue destacada por la cuenta oficial del Abierto de Australia, que indicó: “Tu asiento de primera fila para el show de Nick Kyrgios”.

Your front row seat to the @NickKyrgios show 🤩

Pero no fue la única locura, porque tras ganar en primera ronda, celebró con sus fanáticos… ¡Tomando cerveza!

Nick Kyrgios just can't help himself 🍻#AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/KHaJXe33PY

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 18, 2022