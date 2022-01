Daniela Seguel tras su eliminación en la qualy de Australia: “En los momentos tensos no jugué el mejor tenis”

Daniela Seguel analizó con ADN Deportes desde Melbourne su eliminación en la segunda ronda de la qualy del Australian Open.

Tras dos horas y media de batalla, la mejor singlista nacional perdió en tres parciales ante la bielorrusa Olga Govortsova, 138 del ranking WTA.

“Era un partido muy parejo y me sentía cerca. Si mantenía el nivel podía sacarlo adelante pero lamentablemente en esos momentos tensos no pude jugar el mejor tenis. Busqué demasiado, tendría que haberla hecho jugar un poco más“, comentó Daniela Seguel respecto a un partido en que llegó a revertir un quiebre de desventaja en el set final por el paso a la ronda final del Australian Open, aunque no le alcanzó.

“Dentro de todo quedo tranquila, con buenas sensaciones. Hice un buen partido pero creo que me apresuré al final. Ella puso su experiencia a favor y pudo mantener la calma en el 3/3 del tercer set“, expresó la Pantera.

Daniela Seguel y su sueño frustrado en el Abierto de Australia

Con la caída ante Olga Govortsova, la chilena perdió otra oportunidad de clasificar al cuadro principal de un Grand Slam, una de las grandes deudas de su carrera.

“Estoy triste porque siempre he querido clasificar al main draw de un Grand Slam. Tendré que seguir intentando, trabajando duro, y ojalá en algún momento tenga la oportunidad de lograrlo“, planteó esperanzada la jugadora de 29 años.

Durante la charla con ADN Deportes, le consultamos por su opinión en torno al conflicto desatado por Novak Djokovic en el Abierto de Australia.

“Es difícil la pregunta. Lo que tenía entendido era que hace tiempo sabíamos que los vacunados podían entrar a Australia. Todo lo demás que pasa es problema de ellos y tendrán que resolverlo para mejor”, comentó la deportista nacional, que ahora estará dos semanas haciendo su pretemporada en Barcelona antes de retomar el circuito.