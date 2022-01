Nadal y caso de Djokovic en Australia: “Ha tomado su decisión siendo totalmente consciente de lo que podía pasar”

Mientras los abogados de Novak Djokovic, número 1 de la ATP, están trabajando para evitar su deportación y que pueda jugar el Australian Open, otros tenistas comenzaron a referirse a la situación del serbio. Rafael Nadal (6° de la ATP) señaló que “lo que está sucediendo no es positivo para nadie. No tengo todos los detalles, pero lo único que puedo decir es que muchas familias han sufrido y continúan sufriendo, por lo que debemos confiar en la medicina y la gente que realmente sabe”.

El manacorí, que se encuentra disputando el ATP de Melbourne, recordó que padeció covid-19 y además tiene sus dos vacunas. “El mundo ya ha sufrido demasiado como para no respetar las reglas”, añadió.

Pese a los problemas que ha tenido para entrar a Australia, aún “Nole” no ha confirmado que no se ha vacunado. Sin embargo, su padre Srdjan Djokovic manifestó que el número 1 del mundo es un “símbolo del mundo libre”. Para Nadal, “todos pueden hacer lo que consideren buenos para sí mismos, pero está claro que existen unas reglas y si no se cumplen puede haber problemas”.

“Si Novak hubiera querido, estaría compitiendo aquí sin ningún tipo de problema”, agregó el español. “Obviamente no me gusta lo que está pasando y lo siento por él, pero al mismo tiempo, ha tomado su decisión siendo totalmente consciente de lo que podía pasar”.

Medvedev: “Si tenía una exención debería estar aquí”

Por su parte, el número 2 de la ATP, Daniil Medvedev, señaló que se enteró por la prensa de la situación. “Mi opinión es bastante simple. Si Djokovic tenía una exención que se ajustaba a las normas, debería estar aquí. Si no tenía esa exención, no debería estar aquí”, sostuvo.

Respecto a la eventual baja de “Nole”, que lo dejaría como primer sembrado en el Abierto de Australia, el ruso no se hace ilusiones: “La situación aún no ha finalizado. Djokovic aún pude venir y competir en Australia, depende de cómo sigan las cosas. Pero sí, si no juega alguien que ha ganado un torneo nueve veces, el cuadro se abre un poco. No es ningún secreto”.

Los abogados del serbio están trabajando en la apelación a la deportación aplicada por el gobierno australiano. Tienen hasta el lunes 10 de enero para conseguir que el tenista sea admitido y pueda jugar el primer grand slam del año, que disputará su cuadro principal a partir del 17 de enero.