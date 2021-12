No jugará ante Chile: Novak Djokovic se bajó de la ATP Cup

El serbio Novak Djokovic sigue generando dudas en torno a su arranque para la temporada 2022 del circuito y no disputará la ATP Cup.

Según indicaron fuentes cercanas al número 1 del mundo al diario Blic de Serbia, “Novak está practicando, pero tiene decidido en un 99% saltarse ese torneo”.

De confirmarse esta noticia, Novak Djokovic no estará disponible para defender el título de la ATP Cup que ganó este año. Recordemos que el cuadro europeo quedó emparejado en la zona de grupos junto a Chile, España y Noruega.

Así, Dusan Lajovic quedará como el número 1 del equipo y junto a Filip Krajinovic deberá afrontar los singles del torneo que abre la temporada tenística.

Las dudas que siembra Novak Djokovic con su baja de la ATP Cup

La determinación del mejor tenista del año abre la incertidumbre en torno de si está en condiciones de jugar o no el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Una situación a la que no apunta alguna dolencia específica del tenista, sino los cuestionamientos de él y su entorno a las restricciones sanitarias para el torneo.

“Ha ganado nueve veces y él quiere jugarlo, pero tiene que darle permiso. Hará lo que él piensa, nadie va a forzarlo o imponerle algo”, aseguró su padre Srdjan ante el hecho de que se exige la vacunación contra el covid-19 a los deportistas.

Si bien el serbio no ha sido explícito en torno a si se ha vacunado o no, el hecho de mantenerse en cuarentena preventiva semanas antes del campeonato no es una idea que guste al jugador. Habrá que esperar pronunciamientos oficiales por si estará o no el 17 de enero en Melbourne.