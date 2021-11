Nick Kyrgios y su más sincera confesión: “La vida de un deportista de élite no era lo que yo deseaba”

Nick Kyrgios volvió a hacer noticia durante este martes con sorprendentes declaraciones. El tenista australiano actualmente entrena cuando quiere, participa de pocos torneos al año y su prioridad no es competir, así al menos lo hizo saber en un podcast.

“Mira, realmente soy feliz con lo que estoy haciendo ahora. Me gusta estar en casa, pasar tiempo con mi familia, divertirme con videojuegos y charlar con gente, como estamos haciendo ahora en este programa. Prefiero esto a verme en París compitiendo en la semana 33 de una temporada“, comenzó diciendo el oceánico.

En esa línea, añadió que “hice muchos sacrificios de joven por este deporte, hice cosas que ahora mismo las miro con perspectiva y pienso en cómo diablos pude llegar a eso. Sin embargo, con los años entendí que la vida de un deportista de élite no era lo que yo deseaba“.

“Nadie podría creer lo obsesionado que llegué a estar con este deporte. Ahora mismo me ves y obviamente no doy el perfil de eso, pero recuerdo que durante muchos años me dedicaba a entrenar siete horas al día y luego me ponía a ver partidos en Youtube”, agregó el australiano.

Finalmente, Kyrgios tuvo palabras sobre un polémico episodio que protagonizó en un partido ante el noruego Casper Ruud.

“El segundo set de aquel encuentro fue una de las cosas más locas que he vivido nunca en una pista de tenis. Recuerdo que en la pista de al lado estaban jugando Del Potro y Goffin, y tuvieron que parar por los abucheos que me estaba pegando la gente. Incluso Delpo llegó a gritarme que me callara la puta boca“, cerró.