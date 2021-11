Antonia Vergara, tenista nacional de apenas 14 años, y sus sueños deportivos

Antonia Vergara es una joven tenista nacional de 14 años que clasificó al cuadro principal del torneo femenino ITF con sede en el Estadio Palestino.

Lo hizo tras vencer en la qualy a María Ignacia Yapur por 7-5 y 6-4, lo que le dio el paso a la Copa LP Chile, certamen com premios por 60 mil dólares, cerca de 50 millones de pesos.

Y el martes pasado quedó eliminada tras perder en dos sets por 6-1 y 6-0 con la húngara Anna Bondár, segunda sembrada, pero rescató la experiencia que sumó.

Antonia Vergara fue una de las invitadas de este sábado 13 de noviembre al programa Mujeres al Deporte, donde se refirió a su presente y los planes que tiene.

“No fu a un certamen juvenil porque preferí compartir con tenistas mayores. Y fue la mejor decisión por lo que he aprendido…”.

“Los entrenamientos que he tenido con jugadoras adultas son de mucha ayuda”, dijo la joven deportosta.

“Esa es una experciencia que me va a servir mucho, tal como lo que hice en la primera ronda. Y pese a perder, quedé muy contenta luego del partido”.

Los planes de Antonia Vergara

Antonia Vergara participó en la categoría junior de este torneo en 2017, pero lo de ahora ratifica su crecimiento como jugadora.

Y este no es su único logro de importancia del año, pues le fue bien en el ITF del Junior de Guayaquil y también fue al Mundial de Turquía.

“La meta era sacar mis primeros puntos WTA. Y lo bueno es que me apoyaron mis papás y amigos en terreno”.

“En 2022 seguiré en la serie juvenil, y para ello me prepararé yendo luego a un campamento de entrenamiento de dos semanas en Brasil antes de las vacaciones”.

El tenis por el fútbol

La joven Antonia Vergara, apodada la “Pequeña Gigante”, recordó que de niña “jugaba fútbol y tenis al mismo tiempo, hasta que a los nueve años me decidí por el tenis”.

“Era atacante en Audax Italiano, y me gustaba hacer goles, pero cuando clasifiqué a torneos en los circuitos chileno y sudamericano opté por el tenis, que es lo que más me gusta”.

“Desde entonces no he parado, y este año ha sido muy bueno… En 2020 no pude viajar tanto, pero este 2021 ha sido un muy buen año”.

Antonia Vergara contó que al compartir con jugadoras mayores le llamó la atención el hecho de que “entrenan poco antes del partido, lo justo y necesario, no más allá de medioa hora, pero lo hacen muy concetradas”.

“También me sorprendió el cambio de velocidad y fuerza entre los entrenamientos y los partidos, lo que refuerza la diferencia entre lo profesional y lo junior”.

“Y eso que yo entreno con hombres en mi club, lo que me dará ventajas en mi nivel”.