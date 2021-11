Tsitsipas dejó de tenerle fe a Nadal y Federer: “Ya solo hay un gran jugador que es Djokovic”

El tenista griego Stefanos Tsitsipas sorprendió con unas declaraciones que lanzó durante este martes sobre el Big Three del tenis mundial, que es compuesto por Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

Según las palabras del helénico, ya no existe tal trío en el tenis, asegurando que dos ya dejaron de estar en la elite de este deporte.

“Actualmente solo hay un gran jugador: Novak Djokovic. Sigue siendo el mejor del mundo“, señaló el griego en entrevista con Bild de Alemania

En esa línea, añadió: “Pero Daniil Medvedev, Alexander Zverev y yo lo seguimos. Podemos convertirnos en los próximos tres grandes. Creo firmemente en ello”.

Tsitsipas también tuvo palabras sobre las críticas que recibe por acudir al baño después de cada set. “¡No! Mi intención no es perturbar el ritmo de nadie, no es una herramienta táctica. De todos modos, solo me miro a mí mismo y no al oponente. Incluso después de ganar un set 6-0, fui al baño”, cerró.