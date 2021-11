Novak Djokovic aseguró terminar el año como número 1 del mundo por séptima temporada seguida

El serbio Novak Djokovic sigue marcando récords y este sábado clasificó a la final del Masters 1000 de París Bercy, situación que le aseguró terminar el año como número 1 del mundo.

Uno de los jugadores más destacados del siglo sufrió más de lo presupuestado ante el último jugador que consiguió la clasificación para las ATP Finals, el polaco Hubert Hurkacz.

En la cancha dura bajo techo del certamen parisino, Novak Djokovic se complicó y perdió el primer set por 6/3. Sin embargo, reaccionó con todo para imponerse en el segundo parcial por 6/0. El tercer set fue más parejo y tuvieron que definirlo en tie break, en que el número 1 del mundo se impuso 7-5.

THE SUPER SERB 🇷🇸☝️@DjokerNole fights past Hurkacz 3-6 6-0 7-6(5) to ensure he will surpass Pete Sampras' six year-end No.1 finishes!#RolexParisMasters pic.twitter.com/AVYDpSRTR6

— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2021