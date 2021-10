Cristian Garín no jugará la primera ronda del ATP 500 de Viena tras retirarse por lesión

Malas noticias llegan desde Europa durante la jornada de este lunes. El tenista chileno Cristian Garín (17° ATP) decidió retirarse del ATP 500 de Viena, certamen que se desarrolla en la pista dura de Austria y en donde hoy comenzaron los duelos por el cuadro principal.

La primera raqueta nacional debía medirse por la primera ronda ante italiano Lorenzo Sonego (24° ATP), sin embargo, “Gago” optó por bajarse debido a problemas físicos, los cuales afectaron su hombro derecho.

Tras la salida de Cristian Garín, en su reemplazo entrará el tenista Dominik Koepfer (62° ATP), quien había quedado eliminado en la fase final de la qualy contra Gianluca Mager (67° ATP) este domingo.

Con este cambio del cuadro principal, Koepfer y Sonego se enfrentarán el miércoles por la primera ronda del ATP 500 de Viena.

Por su parte, Cristian Garín lamentablemente se convierte en una de las principales bajas del torneo austriaco que cuenta con la participación de varias figuras del tenis como el griego Stefanos Tsitsipas (3° ATP), el alemán Alexander Zverev (4° ATP), el italiano Matteo Berrettini (7° ATP), el noruego Casper Ruud (8° ATP) o el argentino Diego Schwartzman (16° ATP), entre otros destacados nombres.

