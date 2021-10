Cristian Garín ya tiene rival para su debut en el ATP 250 de Amberes

Cristian Garín afrontará un nuevo desafío esta semana, disputando el ATP 250 de Amberes, donde es el tercer máximo favorito del cuadro.

En ese contexto, con 32 jugadores inscritos, avanzó directamente a la segunda ronda del campeonato que se disputa en Bélgica, sobre cancha dura indoor.

Por lo mismo, el mejor tenista nacional esperaba rival del duelo entre el español Alejandro Davidovich Fokina y el australiano Jordan Thompson.

Finalmente, el hispano se impuso por un doble 6/3 y será el rival de Cristian Garín para su debut en el ATP 250 de Amberes.

🎾🔚 Congratulations @alexdavidovich1 🇪🇸 for reach the next round of the #EuropeanOpen after defeat Jordan Thompson 🇦🇺 in straight sets 6/3, 6/3#ATP #ATPTour #Tennis pic.twitter.com/ILq5whRMvg

— European Open (@EuroTennisOpen) October 19, 2021