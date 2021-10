Cristian Garín no pudo con un sólido Alex de Miñaur y quedó fuera de Indian Wells

En el que es su mejor resultado en cemento de la temporada, Cristian Garín quedó eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells a manos del australiano Alex de Miñaur, 27 del ranking ATP, por parciales de 6/4 y 6/2.

El primer set arrancó complicado para el nacional: le rompieron el saque en el tercer juego, devolvió gentilezas en el cuarto y le volvieron a romper. Así, de Miñaur se llevó el parcial inicial por 6/4.

“Gago” apostó al juego de ataque, pero en los puntos decisivos el australiano fue más consistente: tuvo 19 errores no forzados contra 26 del tenista chileno en el encuentro.

El segundo set fue una prueba de ello: Cristian Garín dispuso dos puntos de quiebre para quedar 2/0, no concretó y al juego siguiente De Miñaur le rompió el saque.

De ahí en adelante, el oceánico se llenó de confianza y siguió respondiendo con clase a cada embate del chileno en los largos intercambios de golpes que marcaron el encuentro.

El decimotercer cabeza de serie en Indian Wells esbozó una reacción rompiendo el saque en el sexto juego, pero nuevamente de Miñaur fue explosivo y recuperó el rompimiento de inmediato para sellar el segundo set a su favor por 6/2 tras una hora y 32 minutos de partido.

Last Aussie *still* standing 🇦🇺@alexdeminaur reaches the round of 16 at #BNPPO21 for the first time with a 6-4 6-2 win over Cristian Garin. pic.twitter.com/BoQrtcn2zV

— Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2021