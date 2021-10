Alejandro Tabilo consiguió en Indian Wells el primer triunfo de su carrera en Masters 1000

Alejandro Tabilo logró un hito en su carrera al lograr su primera victoria por el cuadro principal de un torneo Masters 1000.

En California, el número 3 de Chile mantuvo el buen nivel con el que llegó al main draw desde las clasificaciones en Indian Wells y despachó al local Denis Kudla, 95 del mundo, por 6/1 y 7/6.

En apenas 29 minutos, Alejandro Tabilo había ganado el primer set y llegó a estar 3/1 arriba en el segundo, con lo que parecía un fácil triunfo para abrir su foja en Masters 1000.

Sin embargo, Denis Kudla reaccionó y forzó el tie break, instancia donde el nacido en Canadá mostró una eficiencia inusitada para llevárselo por 7-0.

Alejandro's milestone 🇨🇱

Chile's @AleTabilo_Tenis earns his first career Masters 1000 victory, defeating Denis Kudla 6-1 7-6 at #BNPPO21 pic.twitter.com/2bU0UjbAhB

— Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2021