Tenista argentino Facundo Díaz encaró a un hincha chileno tras derrotar a Tomás Barrios: “No me faltes el respeto”

Durante la jornada del pasado martes, el tenista nacional Tomas Barrios (154° ATP) tuvo una dura e inesperada derrota ante el argentino Facundo Díaz (360° ATP) en la primera ronda del Challenger de Santiago 2.

El jugador trasandino se impuso ante el chillanejo en tres sets por 6-3, 5-7 y 6-1 en 2 horas y 22 minutos de partido. Sin embargo, más allá de la caída que sufrió el representante criollo, un llamativo hecho ocurrió tras el encuentro.

Y es que al finalizar el cotejo, Facundo Díaz se dirigió directamente hacia las gradas para encarar a un hincha chileno que, según el tenista argentino, lo estaba molestando.

“Yo te entiendo que estés alentando a Tomás Barrios, pero no me faltes el respeto. Al momento de sacar me hablas todo el tiempo. Puedes ser local, pero con respeto”, le reclamó el trasandino al espectador.

Por su parte, el hincha chileno aseguró que en ningún momento le faltó el respeto al jugador, incluso, lo elogió. “He aplaudido tus puntos, te encuentro bueno, tienes 20 años y con un futuro esplendor”, mencionó el fanático.

“¿Qué tiene que ver? No quita que me estés hablando todo el tiempo y me estés molestando”, le respondió el trasandino.

El espectador, desde las gradas, intentó calmar el asunto y comenzó a aconsejar al jugador indicándole que “cuando estés jugando en un torneo más difícil, te pasará esto, estás aprendiendo”.

“¡Me chupa un huevo! Eres un irrespetuoso y no me hables”, contestó Díaz, expresando toda su molestia.

Ahora, Facundo Díaz deberá enfrentar a otro chileno, puesto que se medirá con Nicolás Jarry (217° ATP) este jueves 7 de octubre por los octavos de final del Challenger de Santiago 2.

Revisa el video con la discusión de Facundo Díaz y el hincha chileno rescatado por la cuenta Arengadelabuelo.