Gonzalo Lama “lo dio vuelta” para debutar con un triunfo en el Challenger de Santiago

Gonzalo Lama volvió a dar muestras de su permanente garra y revirtió la desventaja inicial para terminar superando la primera ronda en el Challenger de Santiago.

En el Club Palestino, donde arrancó su carrera, el “León” batalló durante dos horas y 37 minutos para eliminar al brasileño Felipe Meligeni Rodrigues Alves por 4/6, 6/3 y 6/4.

Para el arranque del duelo, Gonzalo Lama no estuvo seguro ante un entusiasta público que asiste al Challenger de Santiago y cedió el primer set por 6/4.

Sin embargo, el 326 del mundo no se rindió y devolvió gentilezas para romper el saque de Meligeni en el cuarto juego y llevarse el segundo parcial por 6/3.

Todo el esfuerzo del jugador de 28 años pareció esfumarse al arrancar 0/2 en el último set, pero volvió por sus fueros para lograr dos quiebres seguidos y llevarse el parcial decisivo por 6/4.

Lo que viene para Gonzalo Lama en el Challenger de Santiago

La trabajada victoria sobre la arcilla del Club Palestino le permitió al jugador nacional trepar 9 lugares para situarse en el puesto 317 del ranking ATP.

“Fue un partido muy emocional por todo lo que significa jugar acá. Hace tiempo no tenía esta sensación. Sé que mucha gente me quiere venir a ver. Esto no ha terminado, quiero seguir por esta misma senda”, aseguró el “León” tras el partido.

Por el paso a cuartos de final, quien ha sido ganador de 4 torneos Futures en el año se medirá el jueves ante el portugués Gonçalo Oliveira, 309 del escalafón mundial.

El luso superó en la primera ronda al norteamericano Oliver Crawford, 403° ATP, por parciales de 6/4 y 6/2.