El emotivo relato del Yogurt de Mora tras superar un complicado Covid: “Marcelo Ríos me pagó todo el tratamiento de la clínica”

Exequiel Carvajal, popularmente conocido como Yogurt de Mora, conversó durante este sábado con Los Tenores de ADN Deportes respecto a cómo ha sido su recuperación después del complicado Covid que lo afectó, instancia donde sorprendió con una confesión.

Al respecto, el encordador de raquetas del equipo chileno de Copa Davis, comenzó diciendo que “estoy mucho mejor del tema del Covid. Pero lo más importante es que en la Clínica Indisa me trataron muy bien e hice una recuperación espectacular, por eso no tuve recaídas ni secuelas después”.

Tras ello, dejó a todos boquiabiertos con una revelación: “No lo quería decir, pero lo diré públicamente. Marcelo Ríos me pagó todo el tema del costo de la enfermedad por Covid, que fueron cerca de siete millones y medio. Él asumió todo el gasto (…) Estoy seguro que me va a retar, pero se lo merece. Él es así y no todo es malo”.

En esa línea, añadió que “quiero agradecerle el apoyo a Marcelo y a muchos más, como a Fernando González, Cristian Garin, Nicolás Jarry, Nicolás Massú, nuestro capitán y Gonzalo Lama“.

Finalmente, Yogurt de Mora cerró diciendo: “El señor abre puertas donde no hay. Donde uno menos piensa, es ahí“.