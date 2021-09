Hans Podlipnik salió a defender a Cristian Garin tras múltiples críticas: “Puede dar apariencias incorrectas”

El extenista e integrante del equipo chileno de Copa Davis, Hans Podlipnik, salió en defensa de Cristian Garin previo a la confrontación ante Eslovaquia de este fin de semana, asegurando que las críticas que recibe el número uno de Chile son injustas.

“Quizá las últimas semanas no ha tenido los mejores resultados, pero estar top 20 del mundo… Uno realmente aprecia todo lo que ha logrado, es difícil estar ahí. Muchas veces siento que se le sobre critica y en ese sentido lo defiendo. La gente no sabe lo difícil que es lograr lo que ha logrado él”, comenzó diciendo en conversación con El Mercurio.

En esa línea, Podlipnik añadió que “no es fácil estar ahí arriba y ser siempre el centro de atención. No puedo hablar por él, no estoy en sus zapatos. Yo creo que Cristian es una tremenda persona, siempre se ha portado diez puntos conmigo. Quizá hay gente que tiene una personalidad diferente. Yo soy súper extrovertido y disfruto de compartir con la prensa o los fans. Pero hay otros que a lo mejor prefieren estar más recluidos y concentrados en sí mismos. Pueda dar apariencias incorrectas y como la gente no lo conoce se forma sus propias opiniones, que son incorrectas muchas veces”.

Finalmente, se refirió a la designación de “Gago” y Nicolás Jarry como singlistas en la serie ante los europeos. “Garin viene con su mejor ranking, Jarry volviendo con grandes resultados este año y agarrando confianza después de todos los partidos que ha ganado. En una serie súper entretenida. Yo creo que va a estar bastante cerrada. Pero tenemos muy buenas opciones de ganarla”, cerró.