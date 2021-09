El juvenil Carlos Alcaraz dio el batacazo en el US Open derrotando a Stefanos Tsitsipas en el tie break del quinto set

Un tremendo resultado obtuvo este viernes el joven tenista español Carlos Alcaraz, tras dar el batacazo y eliminar al tercer favorito del certamen, Stefanos Tsitsipas, en la tercera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

En la previa del compromiso se sabía que el hispano contaba con las armas para hacerle daño al griego, pero logró ir mucho más allá y terminó llevándose el partido en el tie break del quinto set.

La primera manga fue totalmente para Alcaraz, llevándoselo por 6-3 tras jugar de manera espectacular, ante su rival que quedaba perplejo por la agresividad con que le llegaba cada tiro.

Tsitsipas reaccionó para llevarse el segundo set por 6-4 y en el tercero el griego llegó a estar 5-2 arriba, pero el español reaccionó y se lo terminó llevando en el tie break por 7-6.

En el cuarto capítulo todo fue para el número 3 del orbe, quien dominó a placer y puso un 6-0 rotundo en el marcador.

De esta forma, todo terminó definiéndose en el quinto capítulo, donde ninguno dio ventajas y lograron mantener su saque hasta el tie break, instancia donde Alcaraz fue superior y lo terminó cerrando con un emocionante 7-5 en la definición.

Cabe consignar que este es el primer US Open para el hispano, alcanzando de inmediato los octavos de final.

A night that will go down in tennis history as simply unforgettable. @alcarazcarlos03 #USOpen pic.twitter.com/rnBCDkqzYs

— ATP Tour (@atptour) September 3, 2021