;

Gobierno de Boric autorizó millonario crédito con garantía estatal para TVN en su último día

A través de un decreto publicado en el Diario Oficial, la administración saliente visó un préstamo de más de 7 mil millones de pesos para financiar el capital de trabajo del canal público.

Mario Vergara

Gobierno de Boric autorizó millonario crédito con garantía estatal para TVN en su último día

En uno de sus últimos actos administrativos antes de dejar el poder, el Gobierno de Gabriel Boric autorizó a Televisión Nacional de Chile (TVN) para contraer una deuda de más de 7 mil millones de pesos con garantía estatal. El decreto, publicado en el Diario Oficial el mismo día del cambio de mando, faculta a la señal pública para pactar un préstamo con el Banco BICE por un monto de hasta UF 176.600.

La operación, visada también por el exministro Nicolás Grau y la exsubsecretaria Heidi Berner, está destinada a asegurar el financiamiento de capital de trabajo e inversiones durante el año 2026. El documento establece un plazo de hasta diez años para la amortización de la deuda y subraya que la garantía final del préstamo es la propia República de Chile.

Contexto de cuestionamientos fiscales

Esta autorización se produce en un escenario de intensos cuestionamientos hacia la administración de Boric por el déficit fiscal. La medida fue aprobada inicialmente por unanimidad en el Directorio de TVN durante la sesión ordinaria N° 723 de 2025, instancia donde se determinó que el crédito era fundamental para la continuidad operativa de la empresa.

Revisa también:

ADN

La noticia del endeudamiento de TVN surge en paralelo a los primeros movimientos del “gobierno de emergencia” de José Antonio Kast.

Asimismo, este decreto se suma a un clima de tensión legislativa, donde el presidente saliente pidió al futuro Congreso rechazar proyectos que “consagran la impunidad”, en referencia a la ley sobre cumplimiento alternativo de penas para reclusos ancianos. Esta postura fue respaldada técnicamente por la ONU, que advirtió que cualquier beneficio carcelario debe ser limitado y proporcional en casos de crímenes graves.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad