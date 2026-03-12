Gobierno de Boric autorizó millonario crédito con garantía estatal para TVN en su último día

En uno de sus últimos actos administrativos antes de dejar el poder, el Gobierno de Gabriel Boric autorizó a Televisión Nacional de Chile (TVN) para contraer una deuda de más de 7 mil millones de pesos con garantía estatal. El decreto, publicado en el Diario Oficial el mismo día del cambio de mando, faculta a la señal pública para pactar un préstamo con el Banco BICE por un monto de hasta UF 176.600.

La operación, visada también por el exministro Nicolás Grau y la exsubsecretaria Heidi Berner, está destinada a asegurar el financiamiento de capital de trabajo e inversiones durante el año 2026. El documento establece un plazo de hasta diez años para la amortización de la deuda y subraya que la garantía final del préstamo es la propia República de Chile.

Contexto de cuestionamientos fiscales

Esta autorización se produce en un escenario de intensos cuestionamientos hacia la administración de Boric por el déficit fiscal. La medida fue aprobada inicialmente por unanimidad en el Directorio de TVN durante la sesión ordinaria N° 723 de 2025, instancia donde se determinó que el crédito era fundamental para la continuidad operativa de la empresa.

La noticia del endeudamiento de TVN surge en paralelo a los primeros movimientos del “gobierno de emergencia” de José Antonio Kast.

Asimismo, este decreto se suma a un clima de tensión legislativa, donde el presidente saliente pidió al futuro Congreso rechazar proyectos que “consagran la impunidad”, en referencia a la ley sobre cumplimiento alternativo de penas para reclusos ancianos. Esta postura fue respaldada técnicamente por la ONU, que advirtió que cualquier beneficio carcelario debe ser limitado y proporcional en casos de crímenes graves.