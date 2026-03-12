Conocida doctora de TV revela duro momento familiar tras caída de su hijo desde 7 metros: “Puso en riesgo su vida”

La doctora Carolina Herrera —conocida por sus apariciones en televisión— reveló que su familia enfrenta un complejo momento tras el grave accidente que sufrió su hijo en la región de Valparaíso.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la médica relató que el joven sufrió una caída desde una altura considerable, lo que obligó a trasladarlo de urgencia a un recinto hospitalario.

En el registro, Herrera explicó que “el 21 de febrero mi hijo Tomás Olea tuvo un accidente grave en Valparaíso. Se cayó de una altura de 7 metros, tuvo un traumatismo grave, puso en riesgo su vida y en el hospital Carlos Van Buren le salvaron la vida”.

La doctora detalló además parte del tratamiento que recibió su hijo tras el accidente. “Lo operaron, le pusieron drenaje, le pusieron inmovilizadores y antibióticos”, señaló en el mismo video.

Asimismo, valoró la atención recibida durante los días posteriores al accidente y el traslado del joven a un hospital cercano a su domicilio. “Desde ahí y hasta hoy día, en que se pudo trasladar al hospital que le corresponde por su sector de donde vive, en Ñuñoa, lo hicieron perfecto”, afirmó.

En su mensaje, también dedicó palabras de agradecimiento al personal de salud que participó en la atención médica. “Ojalá esta pequeña felicitación llegue a todos aquellos médicos, residentes, tens, auxiliares de la UCI de la UC que fueron tan gentiles”, expresó.

Hasta ahora, la doctora no entregó nuevos detalles sobre las circunstancias del accidente ni actualizó públicamente el estado de salud de su hijo.