Alejandro Tabilo saca cuentas alegres pese a haber perdido el título del Challenger de Lexington

Alejandro Tabilo busca mirar el lado positivo luego de haber perdido su primera final de torneos Challenger en Lexington, Estados Unidos, a manos del australiano Jason Kuber.

El segundo mejor tenista nacional subió diez puestos en el ranking ATP para situarse en el puesto 164 del ranking ATP, a sólo 8 lugares de su mejor registro histórico.

Ahora, Alejandro Tabilo cambiará de superficie y de país. Tras disputar el torneo en Estados Unidos sobre cemento, el nacido en Canadá viajó a Italia para jugar el Challenger de Cordenons, sobre arcilla.

El tenista nacional ya tiene rival para su debut en el polvo de ladrillo: se trata del peruano Juan Pablo Varillas, 127 del ranking ATP, con quien jugaría mañana en primera ronda.

Back in the winner's circle 👏

After struggling with wrist & knee injuries for the past two years, Jason Kubler claims his first title since 2019, defeating Tabilo 7-5, 6-7(2), 7-5 in Lexington #ATPChallenger | @LexChallenger pic.twitter.com/EfKsW9WaGY

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 1, 2021