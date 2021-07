Novak Djokovic confirmó su participación en Tokio 2020: “Estaré orgulloso de unirme al Team Serbia”

De una particular forma Novak Djokovic anunció que estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por medio de una videollamada con un pequeño fanático japonés, el número uno del mundo lanzó con bombos y platillos que estará presente en Japón, siendo el máximo favorito para llevarse la medalla de oro.

“No puedo decepcionar a mi pequeño amigo Koujirou. Reservé mi vuelo a Tokio y estaré orgulloso de unirme al #TeamSerbia para los Juegos Olímpicos“, sostuvo “Nole” en Twitter junto a la conversación con el pequeño.

Tras ello, abrió hilo y continuó diciendo: “Estoy muy orgulloso de empacar para Tokio y unirme a nuestro equipo nacional en la lucha por las medallas más brillantes en las arenas olímpicas”.

Finalmente, Djokovic indicó: “Para mí, el jugar para Serbia siempre ha sido una alegría y una motivación especial. Haré todo lo posible para hacerlos felices a todos. Vamos”.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021