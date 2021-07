Novak Djokovic avanzó a la final en Wimbledon y buscará igualar a Federer y Nadal en títulos de Grand Slam

Novak Djokovic cumplió con los pronósticos y avanzó a la final de Wimbledon, siendo la del domingo la séptima que disputará en el césped londinense.

En 2 horas y 47 minutos, el número 1 del mundo superó un duro escollo, el canadiense Denis Shapovalov, por parciales de 7/6, 7/5 y 7/5.

El serbio ya suma cinco títulos en Wimbledon y, de sumar un sexto el fin de semana, igualará a Roger Federer y Rafael Nadal con 20 títulos de Grand Slams.

Con Djokovic instalado en la final, se sigue ampliando un récord insólito: entre él, Federer y Nadal, al menos uno de ellos ha jugado la definición de Grand Slams en 62 de los últimos 65 partidos.

#Wimbledon title No.6 is in reach.

Defending champion @DjokerNole is into his seventh final at The Championships with a straight sets victory over Denis Shapovalov pic.twitter.com/QpyX7Ho0eZ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021