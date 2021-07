Wimbledon: así quedaron los cuartos de final del cuadro masculino

Durante esta mañana se terminaron de configurar los cuartos de final del cuadro masculino en Wimbledon, luego que ayer la lluvia impidiera el término del último partido de dicha ronda entre el polaco Hubert Hurkacz y el ruso Daniil Medvedev.

El duelo se reanudó hoy en el cuarto set, bajo el techo de la cancha central, con el número 2 del mundo en ventaja de 2 sets a 1. Sin embargo, el campeón del Masters 1000 de Miami reaccionó de gran forma para revertir el marcador y se llevó la clasificación a la ronda de los 8 mejores con un parcial de 2/6, 7/6, 3/6, 6/3 y 6/3.

The win of his career 🇵🇱@HubertHurkacz defeats Daniil Medvedev in five sets to reach his first Grand Slam quarter-final#Wimbledon pic.twitter.com/JFIrQkQO9q

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2021