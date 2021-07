Cristián Garín enfrentará a Novak Djokovic en Wimbledon: “Estos son los partidos que me gusta jugar”

Luego de sumar su tercera victoria seguida en el cuadro principal, ahora Cristian Garín tendrá un gran desafío por los octavos de final de Wimbledon: enfrentar a Novak Djokovic, cinco veces campeón en Londres y número 1 del mundo.

Sin embargo, el mejor tenista nacional no se intimida ante el palmarés del serbio en el césped británico. “Me gusta jugar estos desafíos, me sirven. Aún no me había tocado en los Grand Slams jugar contra el “big three”, así que muy contento de mi semana. Estoy pensando en recuperarme bien físicamente. Me lo tomo con mucha calma. Estos son los partidos que me gusta jugar y, independiente del resultado, quiero salir a dar mi 100%, como lo vengo intentando todo este año”, apuntó “Gago” ante el hecho de enfrentarse con el número 1 del mundo en el tercer Grand Slam de la temporada.

El horario del duelo entre Garín y Djokovic en Wimbledon será oficializada durante el domingo. Claro que el premio de enfrentar a Djokovic el lunes es fruto de su trabajado triunfo hoy ante el español Pedro Martínez. “Fue muy duro, sobre todo el tercer set, que se me escapó. Los dos primeros sets jugué muy bien, mucho mejor que los días pasados. En el cuarto set fui superior, pero obviamente Pedro jugó a muy buen nivel y luchó hasta último minuto. Tengo mucho para mejorar, pero voy ganando”, aseguró el hoy 16 del ranking ATP.

Cuentas alegres para Garín en Wimbledon

Tras sumar partidos en césped por cuatro días seguidos, el fin de semana de descanso (el primer domingo del torneo no hay actividad en Wimbledon) podrá ayudarle a preparar el desafío a Garín contra Djokovic. “Estoy terminando todos los días cansadísimo, esta semana jugué mucho. Tener dos días de descanso me viene muy bien. Este año vengo haciendo las cosas bien y el trabajo duro paga, ahora lo estoy viendo”, reconoció el nortino.

Pese a no haber jugado un partido oficial en pasto en dos años, Garín destacó las mejorías que él ve en su rendimiento y que lo tienen instalado en la segunda semana de Wimbledon .

“Estoy jugando más concentrado todos los puntos. Me falta ir mejorándolo más, pero estoy dándole mucha más importancia a cada game del partido. Tácticamente voy entendiendo mejor el juego. Técnicamente, estoy sacando mejor. Lo podría mejorar un poco más. No me relajo. Sé que tengo mucho más potencial para dar”, cerró el tenista ante la consulta de ADN TOP KIA.