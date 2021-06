Christian Garín hizo sus descargos por las críticas que recibió tras renunciar a los JJ.OO.

Sorpresa causó el pasado lunes la determinación de Christian Garín de no competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que estaba clasificado.

El tenista número uno de Chile hizo el anuncio por sus redes sociales, aduciendo que era una “dura decisión”,

“Debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas no me permitirán vivir la experiencial real de los que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, indicó en la ocasión Christian Garín.

Esto causó molestia tanto en el Comité Olímpico de Chile como en la Federación de Tenis de Chile, entidades que emitieron comunicados en ese sentido.

Y ahora Christian Garín volvió a manifestarse en redes sociales para entregar sus descargos, dadas las críticas que ha generado su renuncia.

“Después de todos los mensajes de odio y descalificaciones que nunca pensé recibir, quiero aclarar lo siguiente:

Amo a mi país y siento que lo represento en cada competición que me toca participar.

Entiendo que algunos se decepcionen, créamne que no fue una decisión fácil y se tomaron en consideración un montón de factores, pero realmente estoy sorprendido del odio de la gente.

Creo que deberían tener más respeto por los deportistas chilenos”.

Siguen los motivos de Christian Garín

Y así siguió el texto de Christian Garín.

“A mí nunca NADIE me ayudó a llegar donde estoy, solo el esfuerzo personal y familiar.

Estoy seguro que gran parte de los deportistas chilenos ha llegado donde está por esfuerzo personal, porque realmente son muy pocos los que ayudan.

Gracias a todos los que me apoyan de manera incondicional, de verdad que lo valoro mucho en estos momentos.

Esto es muy largo, cumplí recién 25, y estoy con todas las ganas para seguir un buen camino.

Abrazo a los de siempre”.