Presidente del Coch tras la renuncia de Cristian Garin a los Juegos Olímpicos: “Estamos tristes”

“Hola a todos. Tengo una triste noticia que contarles. Luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio (…) Representar a mi país y sobretodo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí y fue el eje principal de mi planificación en el año 2020. Sin embargo, debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencial real de los que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, este fue el mensaje de Cristian Garin para renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lo anterior no solo tomó por sorpresa a los fanáticos del tenis, sino que a todos los hinchas nacionales, que lo veían como una de las opciones de medalla que tenía el país en la cita de los cinco anillos.

Quien tuvo palabras para hablar sobre la terminación de Garin fue el presidente del Coch, Miguel ángel Mujica, sosteniendo que no quedaron bien con la decisión del número uno del tenis chileno.

“Lamentamos la decisión de Cristian. No estamos enojados, estamos tristes porque esperábamos contar con él. Estoy seguro que hubiese sido una gran experiencia personal estar en una delegación del Team Chile y vivir estos Juegos Olímpicos”, lanzó.

Cabe consignar que el único representante en el tenis será Tomás Barrios, quien se ganó el derecho a participar tras obtener el segundo lugar en los Juegos Panamericanos.