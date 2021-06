Cristian Garin ya dejó atrás la derrota en Roland Garros: “Mi prioridad es llegar bien fisicamente a Wimbledon”

Con parciales de 6-2, 6-1 y 7-5, Cristian Garin se despidió de Roland Garros tras caer frente al ruso Daniil Medvedev, número dos del ranking ATP, duelo válido por los octavos de final del Grand Slam parisino.

Tras el encuentro, el tenista chileno señaló que “Daniil jugó, sobre todo en los dos primeros sets, un nivel súper alto. No me regaló ningún punto. Igualmente tuve mis chances de hacerlo más parejo, pero él estuvo muy sólido“.

En esa línea, el “Tanque” expresó que “me llevo una buena sensación, tengo bien claro lo que tengo que mejorar. Contento de la evolución que he tenido esta semana”.

También recordó que “tuve un comienzo de año súper difícil y creo que a medida que van pasando los torneos me voy sintiendo mejor. Siento que voy por el camino correcto. Triste por haber perdido, pero contento de la evolución que voy teniendo”.

Finalmente, Garin habló de lo que serán sus próximos días, de cara a otro Grand Slam. “Fue una semana muy dura, de mucha intensidad. No voy a casa desde hace cuatro meses, ir de hotel en hotel no es fácil. Me hace falta desconectar un poquito, tengo un poco de dolor en el cuello y hombro, han sido sobrecargas de las últimas semanas. Mi prioridad es llegar bien fisicamente a Wimbledon“, sentenció.

Cabe señalar que el torneo en la “Catedral” se realizará entre el 28 de junio y el 11 de julio. Desde la organización buscarán llevar a más del 25% del aforo previamente anunciado en mayo, en consideración a la situación del covid-19.

“Si bien la salud y la seguridad de nuestros invitados sigue siendo la máxima prioridad, la relajación de la tercera fase de restricciones y los resultados positivos de las investigaciones en eventos no hacen confiar en que podamos incrementar nuestra capacidad para Wimbledon este año por encima del 25% que establecimos el mes pasado”, expresaron desde Wimbledon a The Independent.