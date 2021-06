Cristián Garín: “Haber ganado en cinco sets es un premio muy grande que me di a mí mismo”

Ya algo más tranquilo luego de las más de 4 horas que debió batallar para meterse en la tercera ronda de Roland Garros, Cristián Garín hizo un balance positivo pese a todas las dificultades que atravesó al vencer al norteamericano Mackenzie McDonald tras revertir una desventaja de dos sets en Roland Garros.

“La energía salió de las ganas de ganar, que siempre están, independiente de si se dice que estoy mal de cabeza. Yo siempre quiero ganar, intento dar el 100%. Me encanta, es lo mejor, y por eso juego al tenis. Hoy, si bien no jugué mi mejor tenis, tengo que decir que Mackenzie jugó un nivel impresionante en los dos primeros sets, jugándome muy rápido y yo sin ritmo”, le respondió “Gago” a ADN TOP KIA tras el encuentro.

“En algunos momentos esperé mucho y él estaba jugando suelto y agresivo, y no es fácil jugar con alguien así. El haber ganado en 5 sets es un premio muy grande que me di a mi mismo. Me demostré que hay que seguir luchando siempre y ese es el camino. Físicamente estoy bien. Obviamente cansado, pero con la ilusión de seguir en carrera”, complementó el tenista nacional, que llegó a la tercera ronda de Roland Garros por segundo año segundo.

Es la tercera vez en su carrera que revierte una desventaja de 2 sets en partidos a 5 sets. Lo hizo el año pasado ante el local Ulises Blanch en la primera ronda del US Open y el 2015, por Copa Davis, ante el peruano Duilio Beretta. Un esfuerzo de hoy que quedará en la memoria del nacional. “Esta puede ser una de las mejores victorias de mi carrera. No sé cómo explicar el jugar 5 sets en un Grand Slam, y más ganar. Estoy muy contento. Sigo con la ilusión de seguir en carrera. Todavía no encuentro mi tenis, así que haber ganado es bueno”, reconoció el 23 del mundo.

El viernes, Garín se medirá en Roland Garros ante otro estadounidense, Marcos Girón, 84 del ranking ATP. “Estar en tercera ronda habla muy bien de él. Ganó un partido duro, sentía que Pella podía haber ganado. No me esperaba jugar contra él. Todos acá juegan muy bien al tenis. Saldré al 100%, a ganar. Me siento más tranquilo y con más confianza de haber ganado. Espero tener una mejor versión de mi. Y si no, espero tener la misma actitud de hoy en los últimos 3 sets“, cerró la mejor raqueta nacional.