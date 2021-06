Nadal tras caer en el mejor partido del año ante Djokovic: “En cada edición de Roland Garros voy a tener menos posibilidades”

El tenista español Rafael Nadal habló en conferencia de prensa luego de caer en un verdadero partidazo ante Novak Djokovic en las semifinales de Roland Garros, poniendo de esta forma fin a los 33 partidos invictos que tenía en París.

Al respecto, el mallorquín comenzó diciendo que “no pretendo que sea una excusa, ni mucho menos. En estos niveles, el que se adapta mejor es el que gana, pero es cierto que la pista se pone lenta y la pelota menos viva, lo cual le favorece a él porque mis tiros dejan de tener ese extra de efecto. En todo caso, no fui capaz de jugar todo lo largo que necesitaba para sacarle de posición. Esto es un deporte, se puede ganar y perder, hoy no pude vencer y esa es la única realidad. Hay que felicitar a Novak“.

En esa línea, el hispano añadió: “Habiendo ganado 13 veces duele menos perder en una ocasión, pero es cierto que los años pasan y nada es eterno. Soy consciente de que cada edición voy a tener menos posibilidades, este año tenía una opción importante. Yo no soy una persona que dramatice mucho las derrotas ni me exalte cuando gana”, explicó.

Finalmente, Nadal cerró diciendo que “en este deporte tienes que estar preparado a la victoria y a la derrota porque cada vez que sales ahí estás expuesto a ambas cosas. El año que viene espero volver con la ilusión y el trabajo necesario para darme una oportunidad. Por momentos he jugado bien en el torneo, pero hoy me ha faltado un pelín. Estoy triste porque he perdido en el partido más importante del año para mí, pero la vida sigue”, cerró.