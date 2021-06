Juan Martín del Potro y su conmovedor esfuerzo por volver a jugar

Sorprendentes y conmovedoras imágenes del entrenamiento del tenista Juan Martín del Potro se conocieron en las últimas horas.

El argentino no se rinde y practica en cancha con una vistosa férula que le ayuda a mantener la estabilidad de su convaleciente rodilla derecha.

La carrera de Juan Martín del Potro ha estado marcada por las lesiones y largas pausas en el circuito de la ATP.

El tandilense de 32 años, quien entre 2010 y 2015 superó cuatro operaciones a la muñeca, no juega desde el 19 de junio de 2019.

Esa vez, Juan Martín del Potro se retiró en la primera rueda del ATP de Queen’s, en Londres, luego de resbalar frente al canadiense Denis Shapovalov, lo que agravó los problemas que arrastraba en la rodilla derecha.

El tenista trasadino ganó aquel partido por 7-5 y 6-4, pero no pudo presentarse en la ronda siguiente ante el español Feliciano López.

A contar de entonces, el exnúmero 3 del mundo se ha sometido a cuatro operaciones.

La última fue en Chicago, Estados Unidos, desde donde Juan Martín del Potro se trasladó a Miami para ponerse a las órdenes del especialista Juan Pablo Pagano, fisioterapeuta y osteópata que trató a varios tenistas argentinos.

Hoy, el tandilense figura en sus primeros entrenamientos en cancha en Buenos Aires.

Pese a ciertos rumores que hablaban de una presunta involución en su proceso recuperativo, lo que su entorno salió a desmentir, mantiene viva la esperanza de jugar otra vez.

Y quiere disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienzan el 24 de julio próximo.

Para Juan Martín del Potro, esa es su gran motivación y trataría de ir a Japón aunque se encuentre lejos de su mejor forma física y tenística.

Quien fue campeón del US Open 2009 tiene una conexión muy especial con los Juegos Olímpicos, pues obtuvo la medalla de bronce en Londres 2012 y una de plata en Río de Janeiro 2o16.

A Brasil, argentino fue hace cinco años con escasa preparación y consiguió resonantes victorias.

¿Será capaz de llegar a Tokio?

Pisar las mismas canchas siendo distinto. Gracias @Globant por acompañarme en este nuevo desafío 🙌

Stepping on the same courts being different. Thanks #Globant for joining this ride.

#SeekReinvention pic.twitter.com/wBPBb516cj

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) June 8, 2021