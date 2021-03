Juan Martín del Potro se someterá a una nueva operación en su rodilla: “Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos”

El tenista argentino Juan Martín del Potro sorprendió a sus seguidores este lunes, tras revelar que, nuevamente, se someterá a una intervención en su rodilla durante este martes.

Por medio de un video que subió a redes sociales, el trasandino habló sobre la complicada situación en la que se encuentra, la cual lo ha tenido por largos meses fuera de las canchas sin poder competir.

“Me encuentro en Chicago. Hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chala y una de las noticias es que el día de mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla, ya que hemos probado otros tratamientos conservadores y no dieron resultados. Él sabe el deseo que tengo de seguir jugando tenis y representar a Argentina en los Juegos Olímpicos”, comenzó diciendo.

En esa línea, el ganador un Grand Slam añadió que “no vienen siendo semanas fáciles. Desde que murió mi papá todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté, llamé al médico y le dije ‘vamos a intentarlo’. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelanto con esto que, hace muchos meses, me trae muchos dolores de cabeza”.

Finalmente, ‘Delpo’ manifestó que no bajará los brazos en busca de una recuperación definitiva. “La realidad es esta. Como sentí eso, no quiero dejar de intentarlo. Estoy acá y lucharé. Toda la energía que me manden va a ser bien recibida y me va a ayudar mucho para pasar por esta piedra en el camino. Le mando un abrazo a todos”, cerró.