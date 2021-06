Cristián Garín: “Jugué mucho mejor que las rondas pasadas, pero aún no me logro encontrar como yo quiero”

Cristián Garín hizo historia tras meterse por primera vez en su carrera en los octavos de final de un Grand Slam. Tercera victoria seguida en Roland Garros al vencer en 4 sets al norteamericano Marcos Girón, con un rendimiento que dejó tranquilo al tenista chileno.

“Lo tuve bien dominado hasta el 5/2 del segundo set. Ahí tuve un poco de inseguridad al cerrar el segundo set, él subió el nivel, me desconcentré un poco y me puse tenso. A pesar de eso, creo que jugué a un muy buen nivel, sólido. Acá juegan todos bien, hay que respetar a todos. Contento de haber ganado. Voy subiendo el nivel. Jugué mucho mejor que las rondas pasadas, pero aún no me logro encontrar como yo quiero“, apuntó la mejor raqueta nacional en conferencia de prensa.

Aunque no ha podido ganar ninguno de los partidos en la arcilla parisina en 3 sets, “Gago” apuntó al cambio en el clima parisino como algo que le permitió incrementar su rendimiento. “Las condiciones de juego estaban muy distintas a las dos primeras rondas, hacía menos calor y estaba más húmedo. Las condiciones estaban más lentas, que es lo que por lo general acostumbro a jugar en arcilla. Así que me vino bien ese cambio en Roland Garros. Tengo que estar más convencido cuando ataco. La devolución la hice mucho mejor que otros días. Estoy sacando mejor, más regular. Hay que ir paso a paso”, respondió el hoy 19 del ranking ATP a la consulta de ADN TOP KIA tras su paso a la ronda de los 16 mejores en Roland Garros.

Al transformarse en el primer tenista chileno en 11 años en meterse en la ronda de 16 en un Gran Slam, los recuerdos de otros ídolos tenísticos como Fernando González, Marcelo Ríos y Nicolás Massú vuelven a florecer. Algo que no es tema para Garín. “He trabajado toda mi vida por estar aquí. No me genera nada que me comparen, desde que tengo memoria me vienen comparando con los mejores de la historia de nuestro país. Está de más pensar en eso ahora. Solamente quiero disfrutar y jugar a mi 100%”, sentenció el tenista de 25 años.

El análisis de su siguiente rival

El domingo, en horario por definir, se enfrentará por el paso a cuartos de final en Roland Garros ante el número 2 del mundo, Daniil Medvedev, al que derrotó semanas atrás en el Masters 1000 de Madrid. Sin embargo, Garín no se confía por la aversión del ruso a la superficie. “Está bien que no le guste la tierra, pero creo que es un jugadorazo. Ha tenido victorias muy buenas en esta superficie. No pienso en eso, voy a jugar con el 2 del mundo. Sólo pienso en seguir mejorando yo. Físicamente me siento bien, que es muy positivo después de los partidos que he jugado. Respeto y admiro a Medvedev, pero voy a intentar salir a ganar como en cada partido. Es un rival muy duro“, destacó Garin.

Horas antes, tras confirmar su paso a octavos de final luego de vencer al estadounidense Reilly Opelka, Medvedev ya había dejado claras sus expectativas para enfrentar al chileno.“Garin es un gran jugador, ya jugué con él en Madrid. Pero me siento bien acá, lo he dicho, puedo jugar como en cancha dura. Y eso me hace jugar bien, no para ser el favorito, pero él sabe que tendrá que jugar bien para ganarme. Eso es lo más importante. En Madrid no jugué mal contra Garin, pero sentía que en cualquier momento mi nivel bajaría, como me pasó en el tercer set. Acá, en cambio, tendrá que ser consistente”, advirtió el moscovita.