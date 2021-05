¡Gigante! Cristian Garin tuvo un triunfo titánico ante Daniil Medvedev y se metió en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid

Un gran triunfo tuvo este jueves el tenista chileno Cristian Garin (25°), quien derrotó al ruso Daniil Medvedev (3°) por los octavos de final del Masters 1000 de Madrid.

Desde el primer set se vio a “Gago” de mejor manera que su rival, y así lo reflejó en el marcador, llevándose la primera manga por 6-4.

El segundo set fue un poco más disputado, tanto así que se definió en el tiebreak, donde el ruso mostró toda su jerarquía y se llevó el juego.

No obstante, Garin no bajó los brazos y quebró rápidamente en el tercer set, a lo Medvedev no tuvo respuesta, sentenciando el partido a favor del nacional por 6-1.

Con este triunfo, “Gago” volvió a ganarle un top 3, luego de que en 2019 venciera a Alexander Zverev por el el ATP 250 de Múnich.

El chileno avanzó a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, y espera rival, el cual saldrá del ganador entre el argentino Federico Delbonis (77°) y el italiano Matteo Berrettini (10°).