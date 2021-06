Alexa Guarachi y su eliminación de Roland Garros: “Me siento decepcionada”

Alexa Guarachi llegaba a Paris con el título del WTA 250 de Estrasburgo como buen antecedente para Roland Garros, donde defendían junto a Desirae Krawczyk la final de la temporada pasada. Sin embargo, la dupla conformada por la polaca Magda Linette y la norteamericana Bernarda Pera las sacó de carrera en primera ronda por 6/3, 6/7 y 6/3.

“Es muy duro lo que pasó. No me siento para nada bien, pero así es el deporte que jugamos y ellas jugaron muy bien. Fue un partido muy apretado, ante rivales que sabíamos que serían duras. No mostramos nuestro mejor nivel, pero luchamos cada punto. Fue un partido cerrado, nos lo pusieron difícil porque son dos buenas singlistas”, apuntó Guarachi en conversación con ADN TOP KIA desde Paris.

La “Gringa” seguirá en el Grand Slam francés, disputando el cuadro de dobles mixto con el británico Neal Skupski. Sin embargo, no escondió su desazón por el resultado de hoy. “Es duro quedar eliminadas en primera ronda cuando hicimos final el año pasado. Si, me siento decepcionada, tenia altas expectativas en este torneo y es difícil la derrota. Solo queda volver a trabajar duro”, apuntó Guarachi.

De todas formas, la mejor doblista nacional dejó en claro sus metas para el resto de la temporada. “Mi objetivo sigue siendo alcanzar un titulo de Grand Slam, más aun después de haber sido finalista acá el año pasado. Y también quiero llegar a las WTA Finals de fin de año. Debemos seguir compitiendo y avanzar en los siguientes torneos con Desirae para tener opciones de clasificar a ese torneo“, cerró la tenista nacida en Estados Unidos.

Tras su participación en París, Guarachi se mantendrá participando con Desirae Krawczyk durante la gira sobre pasto, que tendrá su cierre en Wimbledon a fines de junio.