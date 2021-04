Nicolás Jarry tras su sexta victoria al hilo en Salinas: “No hay que cambiar el chip, hay que mantenerlo”

Nicolás Jarry continúa en racha en el Challenger de Salinas, donde hoy sumó su sexto triunfo consecutivo en el cemento ecuatoriano ante el brasileño Orlando Luz, 329 del mundo.

Más allá del expresivo 6/2 y 6/4 en 71 minutos de partido, el tenista nacional resaltó las dificultades que tuvo para lograr el triunfo.

“Fue un partido difícil en un principio. Orlando estaba jugando muy bien, con buenos ángulos. Estaba complicado el primer set hasta que puede ganar puntos largos y quebré. Y de a poquito, cada vez fui encontrando más el partido, buscando las debilidades del otro y manteniéndome bien yo”, aseguró tras el encuentro.

La racha de 6 partidos ganados en línea y sin perder un solo set no le hacen perder el foco a Jarry. “Contento de seguir sumando puntos y partidos. Hay que seguir trabajando la cabeza. Todos los días son días nuevos, con nuevos problemas y nuevas formas de resolverlos. No hay que cambiar el chip, hay que mantenerlo. Eso es lo difícil, no relajarse“, apuntó el ex número 1 de Chile.

El hoy 360 del ranking ATP tuvo poco menos de 48 horas para disfrutar del trofeo que obtuvo en Ecuador. “Disfruté muy poquito el titulo, pero es lo toca en este momento. Había otro torneo y se celebrará mejor cuando se termine esto. Solo tuve una mañana para disfrutar con mi esposa. Estuvo rico pero a la tarde tuve que entrenar. La foto fue la única pequeña celebración que hubo“, cerró el deportista nacional.