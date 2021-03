Un susto: Partido entre Alexander Zverev y Dominik Koepfer fue interrumpido por un fuerte sismo

Un momento de incertidumbre vivieron los tenistas alemanes Alexander Zverev (7° ATP) y Dominik Koepfer (71°) cuando disputaban la pasada noche de viernes las semifinales del ATP de Acapulco en México.

Ambos tenistas comenzaban a disputar el segundo set del partido, cuando un fuerte movimiento telúrico sacudió a la zona costera de México. Según información recopilada por autoridades mexicanas, el sismo alcanzó los 5.7° en la Escala de Richter.

El momento fue captado por las cámaras de la transmisión y tras la intensidad del movimiento, el partido tuvo que ser detenido para luego continuar: “las luces comenzaron a temblar y la multitud lo sintió más que nosotros. Estábamos corriendo por la cancha, así que tuvimos que jugar un punto durante el terremoto”, dijo Zverev tras el encuentro.

Finalmente el número siete del mundo se impuso por parciales de 6-4 y 7-6 y en la final tendrá que verse las caras ante el griego Stefanos Tsitsipas (5°).

Still can't believe they played through an earthquake 🤔@AlexZverev @DominikKoepfer #AMT2021 pic.twitter.com/3LtD3ntXhQ

— Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2021