Tomás Barrios tras alcanzar su primera final de Challenger: “Quiero no alegrarme tanto para estar mañana muy tranquilo”

Una gran jornada vivió este sábado el tenista chileno Tomás Barrios (263° ATP) tras alcanzar la final del Challenger de Santiago que se disputa en el Club Manquehue de Vitacura.

El nacional ganó el primer set por un ajustado 7-6 (5) ante el brasileño Felipe Rodrigues (235°) y cuando el partido estaba 1-1 en la segunda manga, Rodrigues no resistió las molestias físicas, por lo que tuvo que abandonar el encuentro.

Tras el encuentro, Barrios enfrentó al micrófono de ADN Deportes y comentó sobre su actuación que está “muy contento por cómo se ha dado toda esta semana. Obviamente no era la idea terminar ganando así, pero bueno, esta vez tocó, queda un solo partido y tengo muchas ganas para mañana”, esgrimió.



Sobre su buena semana en Vitacura, Barrios sostuvo que “cada triunfo fue importante, sobre todo el primero. Hoy me sentía con mucha más confianza. Partí abajo no jugando muy bien, pero lo pude dar vuelta. Quiero no alegrarme tanto para estar mañana muy tranquilo“, cerró el nacional.

Ahora, Barrios deberá esperar al ganador del encuentro entre el argentino Sebastián Báez (253°) y el peruano Juan Pablo Varillas (162°) para definir al nuevo monarca del torneo, partido que se disputará este domingo.