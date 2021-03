Alexa Guarachi en diálogo con ADN: “Estar 15 del mundo es un honor, pero quiero ser Top Ten”

La tenista chilena Alexa Guarachi sigue haciendo historia en el circuito profesional femenino. El pasado fin de semana, la “gringa” se coronó campeona de los dobles en el torneo WTA de Dubai, el quinto título de su carrera y el primero junto a su compañera de las últimas semanas, la croata Darija Jurak. En la gran final, la pareja euro americana derrotó a las chinas Yang Zhaoxuan y Xu Yifan por 6-0 y 6-3.

Un título, el segundo de la presente temporada, que Guarachi recibió con mucha alegría, como confidenció en conversación con ADN TOP KIA. “Estoy tan feliz por ganar este título en Dudai, es el título más grande en mi carrera. Y lograrlo junto a una nueva compañera, es una locura. Sí, estoy muy contenta, por cómo estoy jugando, con mucha confianza. Y ahora mirando a Miami”, dijo la “gringa”, tras lo logrado en Dubai y ya apuntando a su próximo desafío, en el torneo floridano.

Con su reciente conquista en el certamen emiratí, Alexa Guarachi trepó en el ranking WTA y este lunes logró el mejor puesto de su carrera: es la 15 del planeta en la modalidad de dobles.

Otro motivo de satisfacción para la tenista nacional, aunque advirtió que se le abre el apetito. “Estar en el top 15 del mundo es un honor, me pone muy feliz. He trabajado muy fuerte y por eso estoy contenta por mi juego. Mi ranking es grandioso, pero mi meta es ser Top Ten. Y además quiero ir a los Juegos Olímpicos. Tengo que seguir e ir por más”, le dijo a ADN.

La campeona panamericana de dobles mixtos en Lima 2019 (junto a Nicolás Jarry) también se refirió al gran complemento logrado en poco tiempo junto a su nueva compañera, la croata Jurak, aunque claro, de manera ocasional, debido a las semanas de descanso que se dio su partner habitual, la estadounidense Desirae Krawczyk, con quien consiguió sus cuatro títulos anteriores en la WTA.

“Jugar con Darija ha sido un asunto de último minuto, para estas dos semanas en Doha, Dubai. Obvio que fue un gran éxito y estoy muy feliz, por cómo jugamos. Somos realmente muy amigas, sabía que nos llevaríamos bien y que nos comunicaríamos bien juntas. Aunque claro, jugaré con Desirae el resto del año. Y si ella decide no jugar algunas semanas, tal vez vuelva a jugar con Darija, pero por ahora me enfoco en jugar con Desirae”, explicó la tenista chileno estadounidense.



En la conversación con ADN TOP KIA, Alexa agradeció el gran respaldo de los chilenos y en particular los fanáticos del tenis, que destacaron su victoria y la felicitaron a través de las redes sociales. “Sí, he sentido el apoyo de todos en Chile, vi los mensajes, y realmente significa mucho para mi. Me mantiene muy motivada y con ganas de más. Ha sido todo muy especial, particularmente la semana pasada para el Día de la Mujer. Pienso que es genial para las mujeres deportistas en Chile y espero que más mujeres puedan jugar tenis”, remató la flamante Top 15 del mundo.