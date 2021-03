‘Yogurt de Mora’ y las secuelas que le dejó el Covid: “A veces se me borra la película”

Exequiel Carvajal, popularmente conocido como Yogurt de Mora, reveló la traumática experiencia que le significó contagiarse de Covid-19 y más aún, las secuelas que la enfermedad le ha dejado en su fase de recuperación.

El recordado encordador de raquetas de Fernando González y Nicolás Massú, estuvo hospitalizado grave en la clínica Indisa durante mayo del año pasado, con insuficiencia respiratoria aguda y mascarilla de alto flujo de oxígeno.

A los 25 días le dieron el alta y cuando ya han pasado nueve meses de aquello, las secuelas cada vez son mayores en su vida: lapsus en la memoria, además de vivir con menor capacidad pulmonar.

Leer también “Yogurt de Mora” y su recuperación del Covid-19: “Uno nunca piensa que puede pasar por algo así” “Yogurt de Mora” es dado de alta tras semanas luchando contra el Covid-19

“Fui afortunado en recuperarme de esta manera, ya que hay mucha gente que hoy está más jodida luego de la recuperación del Covid que del mismo Covid”, comienza diciendo Exequiel en conversación con LUN.

Sobre sus secuelas, indicó: “A ratos estoy conversando y se me borra la película, así de un momento a otro. Pero es algo muy leve y no pasa tan seguido”.

“El doctor me dijo que se iban acabando solos, no me dijo qué tenía que tomar. Ah y también, a pesar de que soy hipertenso y diabético, me aumentó un poco la anemia. Quise ir a donar sangre con Fernando González y no pide”, agregó.

Finalmente, Carvajal reveló que también le quedaron secuelas en los pulmones, ya que su capacidad es mucho más reducida que antes, aunque el doctor le aseguró que cada día que pase se irá sintiendo mejor.