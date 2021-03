Cristian Garin tras quedarse con el Chile Dove Men+Care Open: “Siempre fue un sueño para mí ganar acá en Chile”

El tenista chileno Cristián Garin sacó adelante la tarea y se coronó campeón del Chile Dove Men+Care Open tras derrotar en tres sets al argentino Facundo Bagnis.

Una vez terminado el compromiso, Garin se refirió al duro inicio de año y a la confianza que ganó en el certamen disputado en tierras nacionales. “Fue una semana y un inicio de año durísimo. No ir a Australia me dolió muchísimo, tuve una lesión y Covid-19, fue un momento difícil en mi vida y carrera“, señaló.

“En Buenos Aires tuve mucho miedo de volver a competir, no me sentía muy bien, estaba super nervioso, y no tuve el resultado que quise. Pero desde que llegué aquí sentí la confianza de todo el torneo, de la familia Fillol, del ambiente, la energía que me tiraban todos, hasta los pasapelotas, lo agradezco muchísimo, me ayudaron a ganar”, agregó.

Además, reveló que su sueño siempre fue ganar un título en el país. “Siempre fue un sueño para mí ganar acá en Chile. Me costó mucho, pasé de perder en Copa Davis y momentos muy difíciles jugando en el país, así que ganar aquí tiene un significado doble“, sostuvo.

Con esta espectacular victoria, Cristian Garin se meterá dentro del top 20 en el ranking ATP, y ya comienza a mirar de reojo el Masters 1000 de Estados Unidos, su próximo desafío.