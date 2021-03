Cristian Garin se enfrentará con Daniel Elahi buscando abrochar su paso a la final del Chile Dove Men+Care Open

Este encuentro se jugará a contar de las 18:20 horas en la cancha central, y tú podrás seguir todos los detalles junto a ADN Deportes.

¡Sábado de tenis!💪🏻🎾 No te pierdas ningún partido del #ChileDoveMenCareOpen

Desde las 17:00 hrs:

🇦🇷Bagnis vs. 🇦🇷Delbonis

🇨🇱Garin vs. 🇨🇴Galán

🇦🇷Delbonis/🇪🇸Munar vs. 🇸🇪Goransson/🇵🇹Oliveira

Síguelos LIVE en:

💻 https://t.co/qKQemGxh01

📲 https://t.co/2dXcaIQWPo

*Solo en Chile

— Chile Open (@chile_open) March 13, 2021