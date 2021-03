Roger Federer está de vuelta y respondió sobre quién es el mejor tenista de la historia

El tenista suizo Roger Federer está de vuelta en el circuito en el ATP de Doha y habló sobre sus sensaciones antes de disputar otro torneo tras un largo tiempo.

“Mis expectativas deportivas son bajas, sólo quiero comprobar cómo responde la rodilla. Lo importante es que no haya dolor, que no haya más lesión”, comenzó diciendo.

Tras ello, añadió que “mi gran objetivo es estar en Wimbledon. Ahí espero estar ya al ciento por ciento”

¿Quién es el más grande de la historia? “Es el gran debate de siempre (…) Novak ha ganado en Australia y Rafa en Roland Garros. Parecen estar en su apogeo, lo cual es formidable para el tenis y el debate“.

Finalmente, cerró diciendo que “yo me preocupo de mi salud y mi tenis, no de los récords (…) No es normal que alguien con 40 años vuelva un año después. Lo que han hecho Novak y Rafa últimamente es extraordinario, pero tampoco tienen 25 años”.