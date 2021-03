Daniel Núñez, la promesa del tenis chileno que se abre paso en el profesionalismo

Con apenas 19 años, el tenista nacional Daniel Núñez ya está avanzando en sus primeros pasos como profesional. Actualmente figura 1.183 en el ranking ATP y recibió una Wild Card para estar en la qualy del Chile Dove Men+Care Open, torneo que comenzará el lunes 8 de marzo.

Hijo del exgoleador de Universidad Católica y O’Higgins, Mario “Oso” Núñez, inició su camino en el tenis desde muy temprana edad. “Empecé a los cuatro años. Agarré la raqueta y jugaba con mis padres. Ellos vieron que tenía habilidad y comencé a entrenar”, señaló Daniel a ADN Deportes, agradeciendo la oportunidad de mostrar su talento en el importante evento.

A pesar de su corta carrera, ha sumado importantes triunfos. Uno de ellos, fue en Brasil ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, ganador del Córdoba Open de este año. “En Banana Bowl, por cuartos de final, estaba peleando la gira europea con Cerúndolo. Un partido larguísimo, a tres sets, jugamos hasta las nueve de la noche con lluvia. Fue difícil y tenso, tengo un muy buen recuerdo de ese triunfo, un torneo importante”, recordó el novel deportista.

Con relación a sus estudios, el rancagüino tuvo que tomar una seria decisión, ya que cuenta con becas para estudiar en Estados Unidos. “No me iré. Siento que para mi objetivo, no me ayudaría y al final me podría estacar. En ese país hay muchas distracciones, entonces no me sumaría para mi meta que es llegar a la elite del tenis”, afirmó.

Si bien no tiene un referente, Núñez intenta sacar lo mejor de cada jugador, en especial de Roger Federer. Para este 2021, la meta del joven tenista es “jugar la mayor cantidad de torneos posibles, sumar experiencia y mejorar cada día”.

Por el lado de su padre, quien fue destacado delantero del fútbol chileno, no fue raro que su hijo se haya inclinado por un deporte distinto al cual él figuró. “Nunca lo intenté meter al fútbol. Cuando él era pequeño nos dimos cuenta que le gustaba el deporte y prefirió el tenis por una habilidad innata, mi esposa siempre jugó tenis, así que fue una herencia de su mamá”, explicó el “Oso” Núñez