Novak Djokovic venció sin complicaciones a Aslán Karátsev y se metió en la final del Abierto de Australia

El tenista número 1 del ranking ATP, Novak Djokovic, clasificó a la final del Abierto de Australia tras derrotar en tres sets al ruso Aslán Karátsev (114°).

El serbio no tuvo complicaciones para llevarse el partido en tres mangas por parciales de 6-3, 6-4 y 6-2, compromiso que duró cerca de una hora y 53 minutos.

Con este triunfo, Nole jugará su novena final en Melbourne, y buscará precisamente su título número 9 del Grand Slam. Además, se convirtió en el primer jugador mayor a 30 años en llegar a esta instancia.

Su rival para la definición saldrá del ganador entre Daniil Medvédev (4°) y Stéfanos Tsitsipás (6°), donde este último dejó eliminado a Rafael Nadal en un partidazo.

This is Novak's #AusOpen world and we're just living in it 🌏

🇷🇸 @DjokerNole is a finalist Down Under for the 9️⃣th time.#AO2021 pic.twitter.com/5tcIiCloHu

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021