Rafael Nadal se metió en los cuartos de final del Abierto de Australia y deberá medirse con Stefanos Tsitsipas

El tenista español Rafael Nadal (2° ranking ATP) derrotó al italiano Fabio Fognini (17°) en los octavos de final del Abierto de Australia.

En un partido que duró cerca de 2 horas y 16 minutos, Nadal se impuso en tres sets por parciales de 6-3, 6-4 y 6-2, demostrando una mejora en los físico tras haber presentado molestias en la espalda.

Ahora, el español se deberá medir contra el griego Stéfanos Tsitsipás (6°) por los cuartos de final del Grand Slam, luego de que este dejara en el camino al italiano Matteo Berrettini, quien no se presentó al duelo por problemas físicos.

Además, Rafael Nadal jugará por 13ª vez los cuartos de final del torneo, logro que li coloca en el tercer puesto histórico, empatado con Jack Crawford y Adrian Qist, y sólo por detrás de Roger Federer (15) y John Newcombe (14).

When you reach your 4️⃣3️⃣rd Grand Slam quarterfinal 🙌@RafaelNadal | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/59xQYuFCfl

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021