Novak Djokovic se sobrepuso a las molestias físicas y derrotó en un duro partido a Taylor Fritz

Un duro apretón tuvo el tenista número 1 del ranking ATP Novak Djokovic, quien debió exigirse para derrotar al estadounidense Taylor Fritz (31°) en cinco sets por la tercera ronda del Abierto de Australia.

El serbio se quedó con los primeros dos juegos por 7-6 (1) y 6-4. Sin embargo, mientras disputaba el cuarto juego de la tercera manga, “Nole” pidió asistencia médica por molestias en la zona abdominal.

A pesar de que Djokovic volvió a la cancha, no lo hizo en las mejores condiciones, perdiendo el tercer y cuarto set por 3-6 y 4-6.

No obstante, el tenista serbio demostró por qué es el número uno del mundo, y se llevó el último set por 6-2 en un partido que duró cerca de 3 horas y 35 minutos.

Ahora, Novak Djokovic deberá medirse con el canadiense Milos Raonic (14°) por los octavos de final del Grand Slam, aunque ya existe preocupación por el estado físico del tenista.

A tale of survival 📚@DjokerNole is into the round of 16 at the #AusOpen for the 1️⃣4️⃣th time.#AO2021 pic.twitter.com/gkfqsAEKxn

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021