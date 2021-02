El drama de Djokovic tras victoria sobre Fritz en Australian Open: “Solo traté de mantenerme con vida”

Pese a que salió victorioso en cinco sets ante Taylor Fritz en el Abierto de Australia, Novak Djokovic sufrió un grave dolor en el costado derecho de la zona abdominal, lo que le obligó a pedir tiempos de tratamiento para que el fisioterapeuta pudiera masajearle y así continuar con el juego.

Tras el cotejo frente al norteamericano, el número uno del mundo mostró su preocupación sobre lo que puede pasar.

“Es un desgarro muscular, lo sé, definitivamente. En mi cabeza debatía si retirarme después de pedir el primer tiempo médico al principio del tercer set. No podía moverme, girar, no podía restar. Lo único que podía hacer era sacar, y eso me salvó”, manifestó tras su victoria.

En esa línea, añadió que “estoy triste y preocupado. No sé si pisaré la cancha o no, no sé si podré manejar la situación en dos días. La gente no puede entender cómo lo pasé en pista”.

Finalmente ‘Nole’ manifestó: “Es una de las victorias más especiales en mi vida. En estas circunstancias, no importa la ronda o el rival, es algo que recordaré siempre. Solo traté de mantenerme con vida y esperaba que todo lo que estaba sucediendo fuera temporal“.