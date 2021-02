Tiafoe explota tras caer ante Djokovic en Australia: “Él no necesita de estas ayudas”

Tras batallar por largas horas en un intenso partido, France Tiafoe finalmente se inclinó ante Novak Djokovic en cuatro sets la segunda ronda del Abierto de Australia, pero el estadounidense de igual forma terminó explotando finalizado el compromiso.

Todo sucedió cuando le cobraron un worning en el 3-3 del tercer set, momento donde aseguró que se salió del compromiso.

“Todos queremos ganar. En la red, Novak me dio la mano y me dijo: ‘Lo siento’. Lo sé, me alegra que lo reconozca, pero esto es algo que se debe hablar. Por el tema covid, los muchachos no pueden darnos las toallas y lo entiendo, pero deberíamos tener más tiempo entonces”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

En esa línea, agregó que “especialmente en una pista tan grande como la Laver. Tengo que ir hasta allá, tomar la toalla y luego, ir hasta la línea y elegir las bolas después de un punto largo. No voy a correr a buscar la toalla. También entiendo que esto es algo mío. Creo que aquello rompió el partido, honestamente, y él aprovechó eso. Lo felicito, pero fue un final de partido terrible después de lo bonito que fue”

Finalmente, Tiafoe manifestó “¿Podría habérmelo tomado diferente? Sí. Pero eso me rompió. Estoy batallando contra el número 1 del mundo y él no necesita ese tipo de ayudas”.