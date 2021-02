Rafael Nadal tuvo una sólida victoria en su debut en el Abierto de Australia

El tenista español Rafael Nadal (2° del ranking ATP) no tuvo complicaciones y derrotó al serbio Laslo Djere (56°) en la primera ronda del Abierto de Australia.

El deportista venció a Djere en tres sets por parciales de 6-3, 6-4 y 6-1, en un partido que duró una hora y 52 minutos.

Esta es la 15a vez que Nadal accede a la segunda ronda de este certamen en 16 participaciones, y buscará levantar su 21 título de Grand Slam.

Ahora, el español deberá medirse con el norteamericano Michael Mmoh (177°), quien eliminó al serbio Viktor Troicki (202°) de la competencia.

.@RafaelNadal returns with a win ✌️

The World No.2 eases into the second round of #AO2021.#AusOpen pic.twitter.com/tMgXY8knso

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021