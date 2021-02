Alerta en el Abierto de Australia: Caso positivo por Covid-19 obligó a suspender la jornada en Melbourne

En horas de este miércoles, la organización del Abierto de Australia confirmó la suspensión de la jornada en Melbourne luego de detectar un caso positivo de Covid-19 en un trabajador del hotel donde se hospedan los tenistas.

Mediante sus redes sociales, los organizadores entregaron más detalles y puntualizaron que los tenistas alojados en dicho recinto estarán en observación y confinados hasta que reciban sus resultados negativos. “Las autoridades sanitarias nos informaron que un trabajador de la cuarentena hotelera dio positivo por Covid-19“, señalaron.

“Aquellos asociados con el Australian Open que se pusieron en cuarentena en el hotel, ahora deben ser examinados y aislados hasta que reciban un resultado negativo“, aseguraron.

Finalmente, informaron que los duelos programados para esta jornada se moverán para el viernes 4 de febrero. “Trabajaremos con todos los involucrados para facilitar las pruebas lo más rápido posible. No habrá partidos en Melbourne Park el jueves. Hoy más tarde se anunciará una actualización sobre el calendario del viernes“, sentenciaron.

We will work with everyone involved to facilitate testing as quickly as possible.



There will be no matches at Melbourne Park on Thursday. An update on the schedule for Friday will be announced later today. #AusOpen

